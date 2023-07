Migranti | perché Giorgia Meloni rischia grosso

(Di martedì 18 luglio 2023) Da una parte l’intesa, dall’altra l’ondata. Continua ad essere al centro dell’agenda di Palazzo Chigi il nodo immigrazione, dopo che da poche ore è stato dato via libera al nuovo accordo tra Tunisia (il Paese da dove partono la stragrande maggioranza dei profughi) e Unione Europea. Un memorandum volto ad impegnare ambo le parti ad “una cooperazione economica e commerciale”, ad “un approccio olistico alla migrazione”, nonché a “porre rimedio alle cause profonde dell’immigrazione irregolare”. Intesa Ue-Tunisia Gli impegni di Bruxelles saranno quelli di offrire a Tunisi “17 imbarcazioni riequipaggiate e otto nuove“, passando poi al potenziamento della flotta della guardia costiera tunisina, con l’obiettivo di intercettare le partenze ed iin mare. Il tutto sarà oggetto di un finanziamento nei confronti dello Stato governato da Saied, dopo che – ormai da mesi – è ...

Italia e Unione Europea puntano tutto su TunisiMeloni è andata da Macron:, investimenti, Expo 2030 a Roma Da Bruxelles ribadiscono due temi centrali per la buona riuscita dell'...... spesso erroneamente definiti '' o 'stranieri' in Italia. Nonostante la Francia vieti per ... 'queste cités sono state costruite in tutta frettail governo si giocava la propria ...... il 15 luglio 2017, al porto di Corigliano, attraverso una nave militare tedesca colma di. ... Ma durante il viaggio della speranza, la donna venne arrestata, sulle coste della Libia,non ...