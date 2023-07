Migranti | la Tunisia rimpatrierà solo i tunisini come già faceva Le ombre di un accordo che per il governo equivale al “blocco navale”

(Di martedì 18 luglio 2023) Quando nel 2017 ilGentiloni firmò il controverso memorandum con la Libia, in estate gli sbarchi registrarono la prima, significativa riduzione, passando dagli oltre 23 mila di giugno ai 3.920 di agosto. E’ questa la sfida al centro del memorandum d’intesa appena sottoscritto dall’Unione europea con la Repubblica tunisina, che già alla vigilia della firma il nostrorivendicava assicurando che “illo stiamo facendo con l’con la”. Unraggiunto grazie all’impegno della premier italiana Giorgia Meloni, tornata a Tunisi per la terza volta in poche settimane accanto alla presidente della Commissione Ue Ursula Von del Leyen e al premier olandese uscente Mark Rutte. L’Unione si impegna a sostenere la crescita economica ...

Firmato l'accordo sui, ora tocca allafermarli Per quale motivo L'accordo prevede l'impegno dell'Europa a versare 100 milioni di euro in finanziamenti per il paese nordafricano, ......da, Algeria, Libia, Marocco, Niger, Mali ed Europa". "Mentre i leader politici si riuniscono a Roma il 23 luglio 2023 per limitare ulteriormente il diritto di movimento, espellere i, ......e salvataggio in mare e l'attuazione di misure efficaci per combattere il traffico die la ... nell'interesse di entrambe le parti, sulla base delle reciproche esigenze dellae degli ...

È stato firmato solo da due giorni, ma è già motivo di discussione. Il memorandum di Tunisi tra l’Unione Europea, ...Dopo settimane di intensi negoziati, l'Unione europea e la Tunisia hanno finalmente firmato un Memorandum d'intesa che copre temi che vanno dalla migrazione alla cooperazione economica. Ma il Parlamen ...