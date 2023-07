Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi | allenamento in vacanza sfidando il caldo | «Noi stoici»

(Di martedì 18 luglio 2023)si tiene in forma anche ine con 40 gradi. D'altronde, la conduttrice televisiva non ha mai nascosto la propria passione per lo sport in generale: ama...

Lo fa senza filtri e veli, infatti, nelle ultime ore, la figlia died Eros Ramazzotti ha raccontato il 'primo volo per banano' insieme a tutta la famiglia. Poco dopo, Aurora ...Questa mattina il piccolo ha fatto un'abbondante colazione con le zie Sole (9 anni) e Celeste (7 anni), grazie alla nonna ,(46 anni), che ha preparato per loro i pancakes con il ...Tutti insieme appassionatamente: questo il motto dei prossimi giorni per i neo genitori e la neo ...

Aurora Ramazzotti: «Primo volo di banano»: vacanze in famiglia con mamma Michelle, le sorelle e Goffredo Cerza leggo.it

Nel corso delle ultime ore Aurora Ramazzotti ha rivelato ai suoi fan il motivo per cui ha deciso di non mostrare suo figlio Cesare sui social ...Aurora Ramazzotti è partita con la famiglia al completo e sui social ha documentato la prima esperienza in aereo del piccolo Cesare ...