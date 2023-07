Michela Murgia | in ospedale spunta il cartello dei figli dell' anima | «Il prediletto de sto ca**o» Lei risponde così

(Di martedì 18 luglio 2023), scrittrice, attivista e femminista ha da poco rivelato di avere una forma di tumore che non le lascia molto tempo davanti a sé. Non ha pauraa morte,...

, scrittrice, attivista e femminista ha da poco rivelato di avere una forma di tumore che non le lascia molto tempo davanti a sé. Non ha paura della morte,, anche se ha ..., scrittrice e opinionista, ha da poco rivelato che sta combattendo contro un tumore. Il suo ultimo libro, Tre ciotole, riunisce 12 storie in cui i protagonisti attraversano un ...Sposo un uomo, ma poteva anche essere una donna" , aveva affermato la scrittrice. Dichiarazioni forti in tutti i sensi, che non potevano che suscitare la tempesta mediatica ...

Michela Murgia si è sposata: cos’è il matrimonio “in articulo mortis” Il Tempo

Michela Murgia, scrittrice, attivista e femminista ha da poco rivelato di avere una forma di tumore che non le lascia molto tempo davanti a sé. Non ha paura della morte, ...Michela Murgia, scrittrice e opinionista, ha da poco rivelato che sta combattendo contro un tumore. Il suo ultimo libro, Tre ciotole, riunisce 12 storie in cui i protagonisti attraversano ...