Micaela Ramazzotti | spunta la nuova fiamma | ecco chi è e dove lo abbiamo già visto

Leggi su tvzap

(Di martedì 18 luglio 2023) Personaggi TV.è un’attrice italiana, nata il 17 gennaio 1979. Ha recitato in molti film come Vacanze di Natale 2000, Commedia sexy, Tutta la vita davanti, La prima cosa bella e tanti altri. Nel corso della sua carriera ha ricevuto premi prestigiosi come un David di Donatello, 4 Nastri d’argento e 2 Ciak d’oro. Si è sposata nel 2009 con il regista Paolo Virzì e separati nel 2018. Nel 2019 tornano insieme, ma da qualche tempo pare ci sia un definitivo addio. Sì perché l’attrice ha un nuovo uomo nella sua vita. Scopriamo insieme chi è elogià. Leggi anche: Michela Murgia, il siparietto in ospedale con le persone a lei più care: chi sono e cos’è successo Leggi anche: Wanda Nara, l’ex marito su tutte le furie dopo la notizia sulla malattia: cos’è ...