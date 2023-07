' Mia figlia Giada amava Ultimo | è morta in un incidente | la sua canzone al funerale ma al concerto nessuna dedica 10 ore di attesa inutili'

Lo stesso hanno fatto le mie amiche esorella, persino il sindaco di Lignano ha scritto all'... di dedicare Piccola Stella a nostraGiada, di scambiare due parole, ma anche stavolta non è ...Il desiderio di vedere launica laureata in giurisprudenza interrotto dal male che dopo un anno e mezzo ha avuto il sopravvento. Per renderlo possibile, come ultima volontà, ha ...E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che lavoce crollasse di colpo durante un concerto. I ... Articoli più letti Gwyneth Paltrow, generazioni a confronto: la foto con mamma eMauro ...

Nicole Kidman: «Sfido gli uomini diventando produttrice e insegno a mia figlia a non arrendersi per un errore» Corriere della Sera

Oltre al dolore e al calvario di una causa civile durata 27 anni, dovrà pagare quasi 300mila euro di spese legali. Per questo Elena ha deciso uno sciopero della fame a oltranza ...Condannata a pagare 300 mila euro di spese legali, dopo una causa civile durata 27 anni, contro la clinica dove partorì 32 anni fa. Gli stessi anni che adesso ha suo figlio Mario, che ha una grave dis ...