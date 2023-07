Meteo Italia | oggi caldo record fino a 47 gradi

(Di martedì 18 luglio 2023)ine l'anticiclone Carontespinge in alto le temperature in un quadroestremo. L'anticiclone africano farà toccare, martedì 18 luglio, una temperatura di 42 - 43°C. ...

... inglobando anche l'dove l'ondata di caldo sarà inarrestabile. Secondo le previsioni di ... Le previsioniMartedì 18 luglio , caldo in ulteriore aumento e massime che raggiungeranno i 36/38°...Caldo record ine l'anticiclone Caronte oggi spinge in alto le temperature in un quadroestremo. L'anticiclone africano farà toccare oggi, martedì 18 luglio, una temperatura di 42 - 43°C. La tempesta di ......l'e tenendo ben lontane perturbazioni e a correnti di aria più fresca. Le temperature sono dunque destinate ad aumentare ancora insieme all'afa. Queste, nel dettaglio, le previsionidi ...

Meteo, ecco l'hot storm: caldo record e afa sull'Italia: le previsioni Adnkronos

Oggi, martedì 18 luglio, potrebbe diventare il giorno più caldo della storia di Roma. Come abbiamo scritto, il termometro potrebbe salire sopra i 40 gradi, record storico registrato a luglio del 1983.Le previsioni meteo per la settimana non sono incoraggianti. Un’ondata di calore africano sta colpendo l’Italia con una forza, portando con sé temperature ...