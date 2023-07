Meteo | ecco quali saranno le città più calde d' Italia mercoledì 19 luglio | le previsioni

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 18 luglio 2023) Caronte entra nella sua fase più acuta con temperature medie in tutta la Penisola che, secondo le, oscilleranno tra i 37 e i 39 gradi. In Sardegna la colonnina di mercurio potrebbe toccare punte di 47-48 gradi, battendo il record stabilito in Sicilia nell’estate del 2021. Da nord a sud23 le“bollino rosso” sulle 27 monitorate dal Dipartimento di Protezione civile che ha diramato un’allerta di livello 3 con rischi per la salute, non solo dei più fragili, ma di tutta la popolazione