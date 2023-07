Messaggi WhatsApp agli sconosciuti | tutto più facile da adesso

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 luglio 2023)è in costante evoluzione per garantireutenti comunicazioni più fluide e semplici, con un occhio di riguardo sempre alla privacy. Per questo è possibile ritrovarsi con aggiornamenti praticamente ogni giorno e quest’oggi la novità più interessante riguarda la possibilità diare con gli. Precisiamo come si stia parlando di una funzione in arrivo contemporaneamente sia per gli utenti Android che per quelli che utilizzano un iPhone. Come inviare: alcune indicazioni trapelate oggi in Italia Insomma, qualche dritta in più per tutti, al di là dei trucchicondivisi in questi giorni. Qualcuno probabilmente l’avrà già ricevuta con l’ultimo aggiornamento, si sta ...