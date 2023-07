Mercato Napoli | Lozano verso l’MLS | colloqui avanzati col Los Angeles FC

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 18 luglio 2023) Oltre ai numerosi pallini direlativi ai movimenti in entrata, ilstarebbe ragionando anche alle uscite con l’esterno d’attaccoormai in partenza. Nonostante i diversi club di Premier League a lui interessati, adesso si sarebbe fatta spazio l’ipotesi MLS per il messicano. Come riportato da Fox Sports, l’ex PSV avrebbe aperto a un possibile passaggio in America e al momento sarebbero in corso frequenticon il LosFC apparso più che determinato., il LosFC è avanti perCome già trapelato nei giorni scorsi in ottica, il campionato americano vorrebbe regalarsi l’esterno del...