Mercato bloccato e nuova data | c’è l’ultimatum

(Di martedì 18 luglio 2023) Nei prossimi giorni ci potrebbe essere un annuncio ufficiale che porterebbe con sé altri stravolgimenti in sede di calcio. Dopo la compilazione del calendario del prossimo campionato di Serie A, le squadre si stanno radunando per dare inizio alla pre-season. Tuttavia, ovviamente, sotto la luce dei riflettori c’è ora il. In queste settimane, infatti, il calciodei nostri team sta prendendo sempre più piede. Negli ultimi giorni, di fatto, è nato l’ennesimo conflitto tra la Juventus e l’Inter. La ‘Vecchia Signora’ sta ‘scippando’ Romelu Lukaku al team meneghino. Il belga, infatti, ha accettato l’offerta della ‘Vecchia Signora’, obbligando così la ‘Beneamata’ a defilarsi dalla corsa per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del centravanti del Chelsea. L’Inter, dal canto suo, ha ingaggiato da parametro zero uno ...

...legato a Juan Cuadrado è diventato nel giro del poche ore un vero e proprio caso diper i ... ma che con un vero e proprio blitz i dirigenti interisti ieri sera hannoa costo zero. ...Nonostante la Norvegia non sia un membro tecnico dell'UE, fa parte delunico europeo, il ... Meta ha persinol'accesso al nuovo sito di social media agli utenti dell'UE tramite VPN. Il ...Intanto, non ci sono agguirnameneti sull'arrivo della app in Europa e Meta hada diverse ... L'Europa continua ad essere unmolto importante per Meta e speriamo di poter portare Threads ...

Gasperini e il mercato bloccato: “Assurdo che duri due mesi, perché ... Bergamo & Sport

Subito una brutta notizia per l'allenatore dell'Inter che dovrà rinunciare a Cuadrado per squalifica in Coppa Italia sino ad aprile ...Continua a spron battuto il mercato del Milan. In ogni caso Milan e Torino proseguiranno anche in maniera slegata la trattativa per l’esterno e probabilmente anche quelle per Pobega… Leggi ...