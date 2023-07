Meloni ai Paesi dell’America Latina | “Ciò che ci unisce è più forte” E ricorda Falcone e Borsellino

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 luglio 2023) La guerra in Ucraina ha reso complicati i lavori a Bruxelles del vertice Ue-Celac, la Comunità di Stati latinoamericani e dei Caraibi. La trattativa sulla dichiarazione finale si è protratta più del previsto per la contrarietà del Nicaragua a sottoscrive un accordo di ferma condanna dell’aggressione russa, che alla fine è giunto con la firma di tutti ipartecipanti, “ad eccezione di uno, a causa di un paragrafo”, come ha sottolineato il presidente del Consiglio Charles Michel, senza specificare però quale sia stato il Paese che alla fine non l’ha siglato. Ciononostante, il vertice ha segnato comunque un importante momento di confronto e collaborazione, nell’ambito del quale l’Italia ha continuano a rafforzare i propri legami bilaterali e svolgere la suo ruolo di ponte tra Ue eterzi. “Decisamente sono molte più le cose che ci uniscono di ...