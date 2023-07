Melissa Satta e la vacanza con Berrettini e il figlio Maddox | prove di famiglia?

(Di martedì 18 luglio 2023) Come sappiamo,e Matteofanno ormai coppia fissa da diversi mesi: la coppia si trova inin barca a godersi il meritato riposo e insieme a loro c’è anche ildi lei,, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng. La relazione fra la showgirl e il tennista va avanti...

Quello trae Matteo Berrettini è un amore relativamente nuovo, ma la coppia sembra più affiatata che mai. Dopo la fine del torneo di Wimbledon, l'ex velina e il tennista stanno trascorrendo insieme ...Leggi anche ›sbotta sui social: "Porto sfortuna a Matteo Berrettini È bullismo e sessismo" Sui commenti sessisti, il telecronista: 'Solo un polverone' Per il commentatore, però,...È arrivata una notizia di grande rilievo riguardante la coppia formata dae Matteo Berrettini. Nonostante la loro storia d'amore sia ancora relativamente giovane, il loro amore ...

Come procedono le cose fra Melissa Satta e Matteo Berrettini I due sono in vacanza insieme in barca: guarda la foto a seguire!La storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini prosegue a gonfie vele tanto da ipotizzare una proposta di matrimonio a breve ...