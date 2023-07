Meleo-Rosati | “Pd chiude aree ludiche | mai accaduto in 50 anni”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 luglio 2023) “Nel Municipio IV in questa ultima settimana si sta verificando un fatto mainegli ultimi 50: l’amministrazione Pd è costretta a interdire tantissime. La manutenzione infatti è carente e di conseguenza non ci sono le condizioni di sicurezza previste per l’utilizzo da parte dei bambini. “Il Pd continua ad amministrare solo a parole. Con una direttiva del 22 giugno scorso il Presidente e l’assessora all’Ambiente del Municipio hanno dato indirizzi per le adozioni delleverdi eda parte di cittadini e comitati, ma più che un’apertura alla società civile sembra una disperata richiesta di aiuto. “Tra Giubileo e Pnrr, Roma Capitale non ha mai avuto nelle proprie casse tanti fondi a disposizione, ma il PD non sembra avere le capacità per investire e ...