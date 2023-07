McDonald' s | ' abusi | molestie e razzismo all' ordine del giorno'

(Di martedì 18 luglio 2023) Aggressioni sessuali,e bullismo:'s nella bufera. Più di 100 dipendenti (anche ex) della catena di fast - food nata ...

Aggressioni sessuali, molestie, razzismo e bullismo: McDonald's nella bufera. Più di 100 dipendenti (anche ex) della catena di fast - food nata ......Le nuove testimonianze 'preoccupanti' hanno spinto l'Ehrc ad attivare una nuova e - mail di segnalazioni e denunce di eventuali, violenze e violazioni subito sul posto di lavoro. McDonald's è ...La Bbc ha iniziato a indagare sulle condizioni di lavoro di McDonald's a febbraio, dopo che la società ha firmato un accordo - legalmente vincolante - con la Commissione per l'uguaglianza e i diritti ...

Un'inchiesta della BBC su McDonald's ha fatto emergere un ambiente lavorativo dove le molestie e il bullismo erano all'ordine del giorno. Le accuse giunte alla Bbc, in cinque mesi d'inchiesta, sono così divise: 31 aggressioni sessuali, 78 molestie sessuali, 18 per razzismo e 6 per omofobia ...