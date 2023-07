Maxi rogo tossico nell’ex campo rom di Barra Il comitato locale | “Lì rifiuti interrati | a fuoco copertoni e amianto”

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutirom di via Mastellone, a, da tempo al centro di proteste dei residenti di Napoli Est. Le fiamme sono state appiccate intorno alle 4 di mattina. Una colonna di fumo denso e nero si è alzata, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Intorno alle 12, però, l’incendio non pare ancora domato. Sul posto da ore sono all’opera i vigili del. “Sembra un vulcano, su tutta Napoli è calata una coltre di fumo” dice Ciro Borrelli, presidente deldi via Mastellone. Borrelli denuncia: “Ci sono anche dei, da quanto ho capito hanno mandato degli escavatori. Ma faranno lo stesso errore dell’altra volta, perché mettendo il terreno ...

La zona orientale di Napoli si è svegliata avvolta nel nero fumo. Un incendio è scoppiato questa mattina a Barra dove un'enorme colonna di fumo si è levata in cielo, visibile anche a diversi ...Le autopsie sono fissate per giovedì prossimo, mentre il 24 luglio sarà conferito l'incarico agli esperti per unaconsulenza sulle cause dele diversi altri aspetti. Come si legge nel ...Ilincendio in Grecia è scoppiato nella giornata del 17 luglio a circa 4 chilometri a nordest di Corinto . Più precisamente ilè divampato a Loutraki , una località di mare con diverse ...

Napoli Est, maxi-rogo a Barra: brucia ancora l'area di via Mastellone ilmattino.it

La zona orientale di Napoli si è svegliata avvolta nel nero fumo. Un incendio è scoppiato questa mattina a Barra dove un’enorme colonna di fumo si è levata ...Pesante incendio a Barra. A fuoco le aree a ridosso di via Mastellone dove, fino all'estate del 2021, vivevano decine di famiglie della comunità nomade. Un nube intensa ha invaso ...