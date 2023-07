‘Maurizio racconta…’ | Tamberi e Iapichino illuminano La propensione dell’Italia a perdere le finali

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 7,5Atleta della settimana (uomo): Gianmarco(atletica)Atleta della settimana (donna): Larissa(atletica) Due salti, poi tutti a casa, cominciando dalle rivali. Così Larissaha chiuso la pratica della finale nel salto in lungo, agli Europei Under 23 di Espoo. Per mettere le cose in chiaro dall’inizio, da campionessa consumata ad appena 21 anni (compiuti proprio oggi!). 6,93 (+1.2) la misura, migliore prestazione europea del 2023 all’aperto, primato personale outdoor e a soli quattro centimetri dal record indoor di 6,97 siglato a Istanbul in occasione dell’argento europeo indoor. Oltre a questo, due gare di Diamond League vinte in questa stagione. Bisogna aggiungere altro per dargli il voto come migliore donna della settimana? A poco più di un mese ...