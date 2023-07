Maternità surrogata | Varchi Fdi | ' centrodestra unito su reato universale'

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Lasarà vietata anche all'estero. L'aula della Camera ha respinto oggi le questioni di costituzionalità sul provvedimento e dunque procediamo spediti verso l'approvazione della proposta di legge a Montecitorio. Questo grazie anche alla compattezza dele all'impegno corale della maggioranza che ha rimandato al mittente gli argomenti strumentali delle opposizioni che hanno l'unico scopo di nascondere le proprie divisioni interne". Lo ha detto Carolina, deputata di Fratelli d'Italia e relatrice del provvedimento. "Finalmente comincia a delinearsi una politica che difende il corpo delle donne e i diritti dei bambini. A questo, ovviamente vanno affiancati gli strumenti che il governo sta mettendo in atto per favorire la natalità e sostenere le famiglie - ...

E' l'ennesima prova che rendere reato laanche quando commessa all'estero è una norma di civiltà, buon senso e che rispetta pienamente la Costituzione perché difende le donne e i ...... appena i dem hanno saputo che il segretario di +Europa, Riccardo Magi, avrebbe presentato un emendamento alla proposta della destra di rendere la"reato universale". Abbonati per ...Nottata di tensione al Nazareno sull'emendamento promosso da + Europa per depenalizzare e legalizzare la cosiddetta gestazione per altri. Alla fine prevale la linea del non ...