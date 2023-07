Maternità surrogata | ' non voto' Pd su emendamento Magi' **

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug (Adnkronos) - Il Pd ha scelto l'opzione del 'non' sull'sulla Gpa solidale. La decisione è arrivata al termine di un Ufficio di presidenza del gruppo dem della Camera, cui ha fatto seguito una riunione dell'Assemblea dei deputati. Sarà la capogruppo Chiara Braga a intervenire in aula per spiegare le ragioni del 'non'. Il gruppo ha invece confermato il no secco al reato universale così proposto dal provvedimento della maggioranza. Il Pd, ovviamente, voterà i suoi emendamenti con motivazioni "nel merito", specie quelli sui minori.

... con l'aula di Montecitorio che oggi comincerà a discutere dell'introduzione del reato universale die domani in Senato si affronterà il disegno di legge del governo teso a ...Roma, 18 lug. " "Io sono contrario al reato universale dicome istituzione perché è simbolico. Non si usa istituzioni dei reati per fare scena senza nessun aspetto pratico, quindi voterò contro. Ma sono anche fortemente contrario alla ...... saggista e giornalista, da anni in prima linea contro l'utro in affitto, mentre è atteso in Aula a Montecitorio il ddl che introduce il "reato universale" diprevedendo la ...