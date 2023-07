Manifesto per la politica alimentare | Ribolla | “Via i riferimenti religiosi” Gori | “Macellazione consentita dalla legge europea”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 luglio 2023) Bergamo. Unvaloriale per ladel Comune di Bergamo. Un testo costruito ad hoc sulle volontà dell’attuale amministrazione, portato in Consiglio Comunale nella serata di lunedì 17 luglio, che ha acceso la discussione con la minoranza, in particolare con il gruppo Lega. Tanto da presentare nove emendamenti, insieme a Forza Italia. Da un lato, come ha spiegato il sindaco, “un documento che altro non fa che raccogliere il lavoro costruito in questi anni, dal 2005 ad oggi, sintetico ma ricco nelle idee e nei contenuti, frutto di un processo partecipato e, espressione proprio della nostra linea”, dall’altro le richieste di Alberto, consigliere in quota Carroccio, rivolte alla necessità, a suo dire, di eliminare alcune diciture ritenute non adeguate. Tra le altre, la ...