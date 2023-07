Manchester United - Lione | amichevole | quote e pronostico

(Di martedì 18 luglio 2023) Prosegue il conto alla rovescia in vista dell'inizio della prossima stagione e per tanti club questo è tempo di amichevoli di lusso. Come, in programma mercoledì 19 luglio ...

Prosegue il conto alla rovescia in vista dell'inizio della prossima stagione e per tanti club questo è tempo di amichevoli di lusso. Come- Lione, in programma mercoledì 19 luglio alle 15.00 al Murrayfield Stadium di Edimburgo. COMPARAZIONE QUOTEUTD - LIONE: OVER 1.5 1T 2.20 PIÙ INFO 2.20 PIÙ INFO 2.37 PIÙ ...Intanto i nerazzurri in mattinata hanno salutato Onana : nelle prossime ore arriverà l'ufficialità del portiere alper 51 milioni di euro più 4 di bonus . Il sostituto sarà Sommer , ...Ma perde Onana, più di una sicurezza in porta, ceduto al, 50 milioni necessari al bilancio nerazzurro. Per la sostituzione, gli obiettivi sono il sampdoriano Audero e il francese ...

Il Manchester United non ha intenzione di smettere di frugare in Serie A per rendere la propria campagna acquisti degna di nota, considerato anche il ritorno in Champions League. Infatti, dopo aver pi ...Rasmus Hojlund vuole il Manchester United. E il club inglese prepara la prima offerta per l’attaccante, svela il nostro Fabrizio Romano. Arrivano importantissime novità sul centravanti dell’Atalanta: ...