Manageritalia | condono danno per casse paese e irrispettoso per chi paga le tasse

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Parlare di pace fiscale e condoni per inseguire facili consensi piuttosto che impegnarsi nel realizzare una seria ed efficace politica di riduzione dell'evasione e quindi della pressione fiscale del costo del lavoro, è sicuramente una scelta sbagliata e suona addirittura come una vera e propria beffa per tutte quelle categorie: manager, dirigenti e lavoratori dipendenti che ogni annono regolarmente imposte e tributi". Così Mario Mantovani, presidente di, la federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario che oggi conta oltre 42mila associati. “Per comprendere quanto questa ipotesi sia deleteria per il- prosegue Mantovani - basta guardare a cosa si è verificato in occasione della rottamazione delle ...