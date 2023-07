“Mamma | papà | sono io” | il video che tutti i genitori dovrebbero vedere se hanno a cuore la tutela dei propri figli

(Di martedì 18 luglio 2023) “io,Ella”. Usare l’intelligenza artificiale per sensibilizzare isui rischi dovuti all’esposizione dei, minori, sui social network. È questo lo scopo delprodotto da Deutsche Telekom, la cui protagonista è la rappresentazione, in età adulta, attraverso l’intelligenza artificiale, di una bambina che si rivolge direttamente ai. Il fenomeno viene chiamato sharenting. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Accompagnata a Roma dallaAlessandra non si aspettava di vincere. 'Pratico ginnastica ritmica e d'estate gioco a beach volley. Suono il pianoforte e ho la passione per i cani e gli animali. ...Articoli più letti Gwyneth Paltrow, generazioni a confronto: la foto cone figlia Mauro ... Credo che Claudio sarebbe stato uno splendido, di sicuro molto più di me. C'è sempre un perché ...... alla sua famiglia, e giunga ad Andrea, Roberta, Sofia, Alice e al' Alessandro il nostro forte abbraccio e la nostra vicinanza per la scomparsa della caraPinuccia. S. Rosario questa sera ...