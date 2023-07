Maltempo | Vaccari Pd a Figliuolo | ‘unità di squadra | risorse e tempi certi’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Unità digiuste, strumenti idonei ecerti. Dentro questo schema di lavoro la Romagna potrà riconquistare la normalità perduta nei terribili giorni delle alluvioni. Lo abbiamo detto questa mattina in audizione al commissarioal quale abbiamo rivolto apprezzamento per l’esposizione dei fatti e delle criticità emerse nei territori colpiti dal cataclisma anche sulla base delle informazioni ricevute dalla regione Emilia Romagna. Al tempo stesso non abbiamo nascosto al generalele forti perplessità sul fatto che il lavoro dinon debba prescindere la regione, i comuni e i portatori di interesse cercando condivisione, passo passo, sulle scelte che verranno fatte come successe per il sisma del 2012”. Così Stefano ...