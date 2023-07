Maltempo | Bonaccini | ' perso un sacco di tempo | Figliuolo non ha un euro al momento'

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Abbiamoundiè stato nominato dopo oltre due mesi e di fatto non può mettere a disposizione le risorse che il governo ha dato e spero questo avvenga al più presto. In questonon ha unper risarcire i danni alle imprese". Così Stefanoa Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

Maltempo, Bonaccini: “Chi non vede arrivare un euro potrebbe riversare la rabbia verso le istituzioni” Agenzia Nova

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein visita la Romagna col suo staff, incontrando sindaci e militanti. Si discute di frane, alluvione e ristori: la Schlein vigilerà perché le risorse arrivino s ...Schlein chiede di "accelerare sui ristori per famiglie e imprese". Si dibatte di alluvione con la segreteria nazionale e il governatore Bonaccini, insieme ad esponenti locali.