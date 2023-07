Malore al concerto per Giorgia Soleri Si accascia a terra e finisce sulla barella | “Dolore acuto”

(Di martedì 18 luglio 2023) Attimi di paura perche durante unsi èta ae ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Il 16 luglio scorso l’attivista influencer e le sue amiche hanno preso parte all’evento Rock in Rome. Grande gioia e trepidazione sono emerse dalle tante foto e video da lei stessa pubblicati. Eppure, in poco tempo, il contenuto delle stories è cambiato: le immagini di puro divertimento hanno lasciato il posto a lei stesanella zona di primo intervento. Cosa è successo? Come lei stessa ha raccontato durante l’esibizione degli Arctic Monkeys ha avuto uncausato dalla sua malattia, la vulvodinia, patologia caratterizzata da uncronico avvertito nella zona che circonda la vulva. “Un attacco ...

Infatti, nelle ultime ore, l'influencer ha annunciato di aver avuto undurante ilRock in Rome. 'Un attacco di dolore acuto - ha sottolineato Giorgia nelle sue Instagram stories - . ...... in pochi stringati comunicati, dicon l'ufficio del primo ministro. E né in quelle informative né nel video dello stesso premier si è mai fatto riferimento alavuto in casa. ...... multe fino a 500 euro a chi da cibo ai piccioni 12 Luglio Attualità Morgan Freeman,per l'attore: ecco le sue condizioni 12 Luglio Zerottonove Baronissi Fest, il 14 Luglio ilevento ...

Giorgia Soleri malore al concerto: «Tendo a sopravvalutare il mio corpo ultimamente» ilmattino.it

Mancano quattro giorni al concerto di Harry Styles alla RCF Arena di Campovolo e alcuni fan sono già in fila da giorni: i video e i cartelloni con ...L'anticiclone africano Caronte fa sentire la sua potenza e costringe i Muse, in concerto oggi a Roma, a modificare gli orari per tutelare la salute dei fan ...