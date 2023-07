(Di martedì 18 luglio 2023) Ha fatto il giro di testate e condivisioni social in Italia e all'estero,, fino in Germania, la notizia dell'ANSA sul ritrovamento di unin, lasciato per 11 anni nei fondali di una ...

Per Sara Pallua, assessore alle politiche per il turismo del Comune di"il lago di Garda gode in questo momento di condizioni ambientali eccezionali, a partire dal livello delle acque. ...Sila coppia Il ritrovamento è avvenuto lo scorso anno, ma quanda il titolare della ditta ha scoperto il contenuto del messaggio l'ha voluto donare al comune, di, che ora ha lanciato ...Sila coppia Il ritrovamento è avvenuto lo scorso anno, ma quanda il titolare della ditta ha scoperto il contenuto del messaggio l'ha voluto donare al comune, di, che ora ha lanciato ...

Malcesine cerca la coppia 'felice' del messaggio in bottiglia Agenzia ANSA

Ha fatto il giro di testate e condivisioni social in Italia e all'estero,, fino in Germania, la notizia dell'ANSA sul ritrovamento di un messaggio in bottiglia, lasciato per 11 anni nei fondali di una ...Proprio come nei più emozionanti romanzi d’avventura: le acque del lago di Garda hanno restituito ad alcuni villeggianti una bottiglia contenente un messaggio scritto a mano ben 11 anni fa, e ancora p ...