Malagò risponde a De Laurentiis | “Poteva telefonarmi | avremmo potuto chiarirci”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 18 luglio 2023) Il presidente del CONI, Giovanni, si è soffermato sulle recenti dichiarazioni di Aurelio De: “”. Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Giovanni, ha risposto alle recenti dichiarazioni del patron del Napoli, Aurelio De, in conferenza stampa. Riportiamo qui le sue parole secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa. “La polemica di Desugli extracomunitari? Onestamente sono da una parte sorpreso, dall’altra dispiaciuto per queste dichiarazioni per tre motivi. Il primo: lui è un amico,alzare il telefono se aveva questa opinione da esprimere visto che ci conosciamo da una vita e ci saremmo parlati“.ha poi aggiunto: “Il secondo motivo è ...