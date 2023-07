Mafia | inchiesta stragi 1993 | Dell’Utri si avvale della facoltà di non rispondere

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) – L'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri non sarà interrogato oggi dai magistratiDirezione distrettuale antidi Firenze, i pubblici ministeri Luca Tescaroli e Luca Turco, che conducono l'sui presunti mandanti esterni delledidela Roma, Firenze e Milano. Dell'Utri ha fatto sapere, tramite i suoi avvocati, che si sarebbe avvalsodi nonin qualità di indagato. Nell'ambitostessa, la scorsa settimana gli investigatoriDia di Firenze e di Milano hanno perquisito l'abitazione e gli uffici milanesi dell'ex senatore. Dell'Utri, che ha già scontato una condanna per concorso esterno in ...

... i pubblici ministeri Luca Tescaroli e Luca Turco, che conducono l'sui presunti mandanti esterni delle stragi didel 1993 a Roma, Firenze e Milano. Dell'Utri ha fatto sapere, ...... i pubblici ministeri Luca Tescaroli e Luca Turco, che conducono l'sui presunti mandanti esterni delle stragi didel 1993 a Roma, Firenze e Milano. Dell'Utri ha fatto sapere, tramite ...Marcello Dell'Utri si avvale della facoltà di non rispondere e di conseguenza non ci sarà l'interrogatorio fissato per oggi, all'ex senatore indagato nell'ambito dell'sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993

Mafia, inchiesta stragi 1993: Dell'Utri si avvale della facoltà di non ... Entilocali-online

Marcello Dell'Utri si avvale della facoltà di non rispondere e di conseguenza non ci sarà l'interrogatorio fissato per oggi, all'ex senatore indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti o ...L'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri non sarà interrogato oggi dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, i pubblici ministeri Luca Tescaroli e Luca Turco, che ...