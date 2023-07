Madre di un figlio disabile condannata a pagare quasi 300mila euro di spese legali dopo causa a una clinica

(Di martedì 18 luglio 2023) “Mi appello all’azienda Villa Mafalda, alle assicurazioni a tutte le controparti. Avete bisogno dei beni di una persona? Volete pignorare la casa destinata aldi noi, dove abitano persone adulte disabili che hanno trovato lì una situazione di vita accettabile. Vi invito a parlare con noi, a conoscere come viviamo e a cercare con noi una soluzione per non toglierci quel poco ossigeno che ancora ci resta”. Sono le parole di Elena Improta,276mila diunacivile durata 27 anni, contro ladove partorì 32 anni fa. Gli stessi anni che ora ha suoche ha una grave disabilità. Ora ha iniziato uno sciopero della fame perché, pur accettando il verdetto, non è ...

...Amara annunciano che Hunkar tornerà a prendere i bambini da Sevda e li ricongiurerà alla loro.lei è ormai in gabbia così come il piccolo Adnan che lui considera a tutti gli effetti suo. ...Laha potuto scorgere ilpassare dietro una fitta grata visibile da una finestra del ballatoio del terzo piano che affaccia su un angusto cortile. Patrick Zaki dovrà scontare un anno e ...... quando attendendo la fine dell'operazione dell'anziana, M. T. avrebbe nuovamente attaccato ... Del resto lo posso capire: hanno il marito, il padre o ilin condizioni difficili e ...

Gli stessi anni che ora ha suo figlio che ha una grave disabilità. Ora ha iniziato uno sciopero della fame perché, pur accettando il verdetto, non è in grado di affrontare le spese. Una vicenda ...“Mio Dio me l’hanno preso, mio Dio me l’hanno preso, mio Dio me l’hanno preso”: sono state queste le parole urlate dalla madre di Patrick Zaki mentre il figlio veniva portato via attraverso un’uscita ...