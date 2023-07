Madonna | Vetements la vestirà per il Celebration World Tour | la regina del pop pronta a tornare sul palco dopo l’infezione batterica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023)che ha messo a dura provo il suo fisico,più carica che mai. Ovviamente, al momento non c’è una data certa per l’inizio delma i preparativi non si fermano. E ora trapelano nuovi dettagli, in particolare sui costumi. Quindi, chiladel pop?, ossia il marchio creato da Guram Gvasalia e suo fratello Demna Gvasalia (quest’ultimo nel 2019 ha lasciato per prendere la guida creativa del celebre brand Balenciaga). A renderlo noto è stato lo stesso Guram con un post su Instagram: “@grazie mille per gli ultimi mesi! – ha scritto – Abbiamo lavorato a stretto contatto sui ...