Madonna di Trevignano | via la statua dal “Campo delle Rose” Gisella Cardia | “Io resto qui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Ladelladiabbandona il suo. È dei giorni scorsi la sentenza del Consiglio di Stato che ordina la rimozione di tutti i manufatti abusivi presenti. Lamariana, quella di San Michele Arcangelo, i paletti con i cordoni precedentemente posti per il distanziamento durante il Covid, le panche, la breccia posizionata sul manto stradale sono stati tolti dalla ormai celebre “via” proprio per dare seguito all’ordinanza che il comune romano sulle sponde del Lago di Bracciano aveva emesso per ripristinare lo stato dei luoghi. Per questa azione comunale del 18 aprile, l’associazionediEts ha fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Tar che, a ...