(Di martedì 18 luglio 2023) Il vino, come tutto quello che ha a che fare con l’estetica e il gusto, è un mezzo di espressione culturale fatto di trend, totem e corsi e ricorsi storici. Ne sono un esempio lampante i cosiddetti “orange wine”, vini bianchi ottenuti dalla macerazione sulle bucce, molto in auge negli ultimi anni e particolarmente divisivi. Gli orange wine, infatti, difficilmente lasciano indifferenti: c’è chi li ama e, una volta assaggiati, non tornerebbe più indietro e chi, invece, li trova ostici, quasi respingenti, e li ritiene prodotti di moda che omologano il gusto e mortificano il territorio e i vitigni di provenienza. Ne abbiamo parlato al festival di Gastronomika – tenutosi a Milano il 21 e 22 maggio scorsi – durante una lunga chiacchierata con giovani professionisti e professioniste del settore under40, che ha fatto emergere punti di forza, limiti e prospettive di questa tipologia di ...

Macerare o non macerare, questo è il dilemma

