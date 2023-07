Ma cosa c' entra La Russa? | Senaldi travolge Formigli | scintille sulla giustizia

(Di martedì 18 luglio 2023) La diatriba tra magistratura e governo, specie dopo i casi Santanchè e Lajr, rimane una patata bollente complicata da risolvere. Durante la puntata di In Onda, trasmessa su La7 martedì 18 luglio, è andato in scena un acceso dibattito tra due fuochi opposti: Pietroe Corrado. Il conduttore di Piazzapulita ha sostenuto che il principale cruccio riguardante laè che non funziona perché i tempi dei processi sono troppo lenti. E su questo dovrebbe quindi lavorare l'esecutivo, nell'ottica di una riforma, e non ad esempiorimozione del reato di abuso di ufficio eseparazione delle carriere. La replica del condirettore di Libero non si è fatta attendere: “Sono d'accordo conche lanon ...

Il Mercante in fiera torna in tv:cambierà Dunque, sempre secondo quanto riportato da Davide Maggio, Pino Insegno avrebbe usato la scusa dell'età per non svelare il vero motivo dietro il non ...farà Pino Insegno in Rai": arriva una voce clamorosa, c'MediasetPer la Ferrrariun gioco un sentimento di nazionalismo e quindi di appartenenza più corale. E ... Se c'è unache capita spesso nella vita è proprio 'mai dire mai'. Ma il vapore ottunde la ...

Articolo - CLIAPI 7: cosa c'entra Tesla con l'intelligenza artificiale Aduc

Per conservare questi privilegi la butta in politica, perché se sposti lo scontro in politica diventa ideologico e non si sta più a sindacare sul fatto che tu non fai il tuo servizio". E Corrado ...Il marrone è un colore caldo e terroso che può essere utilizzato in un’ampia varietà di contesti. Può essere abbinato con colori più chiari per un look fresco e luminoso, o con colori più scuri per un ...