L’Universo è vecchio il doppio di quanto stimato finora

(Di martedì 18 luglio 2023) Avrebbe 26,7 miliardi di anni e non 13,7 come calcolato dall’attuale modello cosmologico. E’ questa l’ipotesi avanzata dal fisico Rajendra Gupta dell’Università di Ottawa (Canada) sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, che ha messo insieme la teoria delin espansione e la vecchia ipotesi della “luce stanca” formulata nel 1929 dal fisico svizzero Fritz Swicky. Se, effettivamente,avesse ildegli anni, molti degli annosi problemi sui quali si arrovellano i fisici, come le masse anomale delle galassie primordiali, si risolverebbero. Il modello delin espansione è associato al fenomeno dello “spostamento verso il rosso” (redshift), e cioè la radiazione elettromagnetica che viene emessa da un corpo in allontanamento presenta, all’osservatore, lunghezze d’onda ...