L’unica vera soluzione | i magistrati responsabili civilmente

Leggi su panorama

(Di martedì 18 luglio 2023) Difficile dare torto a Marina Berlusconi, che ieri con una lettera al Giornale ha denunciato un accanimento giudiziario nei confronti di suo padre anche dopo la morte. Ilo hanno indagato per trent’anni, sottoponendolo a 35 processi e ottenendo contro di lui una sola condanna. Dei 40 capi di imputazione che gli sono stati contestati, uno è rimasto in piedi ed è stato riconosciuto da una sentenza definitiva: frode fiscale. Tralascio i dubbi sulla condanna e le polemiche che ne sono seguite e mi fermo a rilevare che in tre decenni il Cavaliere ha avuto nove assoluzioni, sette prescrizioni e ha goduto di due amnistie. Oh, certo, qualcuno dirà che sul risultato ha influito il fatto che Berlusconi fosse presidente del Consiglio e qualche volta abbia tentato, magari riuscendovi, di sottrarsi a un pronunciamento sfavorevole con una legge ad personam che ne ...