Lukaku | ancora sirene dall' Arabia Saudita aspettando la Juventus

(Di martedì 18 luglio 2023) Lo stop al ritorno all'Inter ha dato nuova linfa alle offerte arabe per Romelu. L'attaccante belga, atteso in ritiro con il Chelsea per allenarsi insieme agli esuberi (non andrà in tournée negli Stati Uniti con i compagni di squadra) continua a essere l'obiettivo dell'Al Hilal che ha recapitato ai Blues un'offerta rivista al rialzo: 58 milioni di euro. Denaro che il Chelsea prenderebbe volentieri ma che non può avere perchécontinua a rifiutare le proposte di maxi ingaggi da 30 milioni netti a stagione che gli provengono. Sullo sfondo lache deve cedere in fretta Vlahovic al Psg per poter mettere sul piatto i soldi che servono per chiudere lo 'scippo' all'Inter del suo attaccante. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

Cuadrado in entrata, Onana in uscita Se l'attacco èincompleto, sulle fasce è tutto a posto. ... Atmosfera calda in tutti i sensi: 40 gradi e tanta voglia, dopo la delusione, di ...... visite mediche con la Lazio: l'attaccante è pronto a firmare un quinquennale Non solo, ... nel frattempo valuta proposte dall'Italia e dall'estero, pur rimanendo convinto di potersi...A proposito di attacco, fadiscutere il 'caso': 'La rottura è avvenuta venerdì dopo qualche giorno di silenzio.e il suo entourage non si sono fatti trovare per qualche giorno. ...

Incredibile Lukaku, lo giura ancora a un capo tifoso dell'Inter: Non ... Sport Fanpage

E Lukaku Se la strategia dell’Inter si dimostra ancora una volta impeccabile, quella di Lukaku rischia di finire nel peggiore dei modi. In primis Roc Nations (imbestialita anch’essa) potrebbe ...Che giornate per i tifosi dell'Inter, che sicuramente non si staranno annoiando. Prima lo choc Lukaku, poi lo choc Cuadrado e domani, chissà, lo choc Morata. Il calciomercato ...