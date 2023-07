Lucrezia Senserini vince Monovisions 2023

Leggi su lortica

(Di martedì 18 luglio 2023) Con il progetto “Emma” la fotografa aretina si aggiudica il primo premio nella sezione “Portrait” del prestigioso concorso internazionale. Protagonista degli scatti è la nonna. La fotografasi è aggiudicata il primo premio nella sezione “Portrait” di– Black & White Photography Awards, prestigioso concorso internazionale dedicato alla fotografia in bianco e nero. L’autrice aretina ha presentato per l’occasione il nuovo progetto “Emma”, dedicato alla nonna e al tema della solitudine delle persone anziane. “Mia nonna è la persona che ho ‘vissuto’ di più nella mia vita – spiega. – Fotografarla significa fissare i nostri momenti insieme, ma vuol dire anche porre l’attenzione sul mondo degli anziani. I vecchi non vanno messi in un ...