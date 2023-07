Un consigliere di Volodymyr Zelensky ha chiesto ulteriori sanzioni dopo aver apparentemente trovato macchinari 'stranieri' in un drone abbattuto sopra Mykolaiv la scorsa notte. Andriy Yermak, capo ...Vladimir Putin sida tempo che la parte dell'accordo che riguarda la Russia non sia mai stata attuata, al contrario di quella relativa all'. In particolare il presidente russo chiede l'...... dopo i commenti alle notizie di cronaca e di politica, dopo la guerra ine le bombe a ... La campagna abbonamenti è partita in tromba, tanto che il cugino spiaggiato di fianco a mel'...

L’Ucraina si lamenta per le sanzioni ‘inefficaci’: “Così continueranno gli attacchi con droni” Globalist.it

Un consigliere di Volodymyr Zelensky ha chiesto ulteriori sanzioni dopo aver apparentemente trovato macchinari "stranieri" in un drone abbattuto sopra Mykolaiv la scorsa notte.Secondo Kees Huizinga, la cessazione dell'accordo sul grano da parte della Russia dimostra ancora una volta che non ha nulla a che fare con la Russia.