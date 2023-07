(Di martedì 18 luglio 2023) L’immensa eredità diè stato frutto di diversi dibattiti: dopo anniche fine ha fatto l’ingenteè senza dubbio uno degli artisti che non solo ha lasciato il segnostoria della musica, ma ha preso parte al cambiamento della stessa. Tuttavia, quando si parla di denaro, i dibattiti si fanno feroci, tanto che l’enormeè stato conteso da diverse figure a lui vicine. Nel 2012 ci ha lasciato il grandissimoa seguito di un infarto, poche ore dopo quella che sarebbe stata la sua ultima esibizione presso il Montreux Jazz Festival in Svizzera. Sono stati attimi drammatici, visto che il cantante 69enne è deceduto in maniera improvvisa tre giorni ...

...non passa giorno che l'opposizione non si inventi fake news e polemiche evidentemente fuori... Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia,Malan. "Il fatto che si tratti di ...... porterà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi (12 agosto), per poi tornare a Tindari con un tributo a(18 agosto). In cartellone spazio anche al folk, con uno spettacolo di danze ......quale ad oggi restava ancora escluso. Ad annunciarlo è stato il coordinatore provinciale ...a Lurago d'Erba Agostino Panzeri consigliere a Lurago d'Erba Filippo Nava consigliere ad Asso...

Lucio Dalla si sta rigirando nella tomba: tutto il suo patrimonio andato distrutto | Ecco cos'è successo Lineadiretta24

57, recante misure urgenti per il settore energetico 13:30 Trasmissione a cura dell'Asvis 14:00 Notiziario 14:30 Diretta dalla Camera dei Deputati, interventi in occasione del 25esimo anniversario ...Teatro, musica e incontri sotto il cielo di Puglia, sia gratuiti che a pagamento. Sono gli appuntamenti dell’edizione 2023 di ‘Mille di questi notti’, la rassegna ideata da Compagnia Bottega degli Apo ...