Luce Caponegro e la Tv | «Devo molto a Costanzo | rifarei un reality ma sogno un programma tutto mio sul benessere» Intervista

(Di martedì 18 luglio 2023)prima di diventare un personaggio Tv ha avuto un’altra vita che tutti conoscono bene, con un altro nome e sicuramente altre prospettive. Quella vita da attrice a luci rosse non esiste più da molti anni. Inizialmente è stata per lei la leva per entrare nel difficile mondo del piccolo schermo, masi è poi messa alle spalle l’esperienza nel mondo hard abbastanza rapidamente. Ha fatto molta Tv, da opinionista nei più noti salotti televisivi, come conduttrice, come partecipante dishow. Poi da 15 anni ha una nuova vita di successo, da imprenditrice dele dell’estetica. Allora perché parlare di lei oggi qui su TvZap? Perché con questa primainiziamo un ciclo dedicato ai personaggi trasversali, volti che con la Tv sono riusciti a ...

Da una parte, in arte Selen , ex pornostar e sexy - icona dell'era analogica, oggi influencer di successo nel settore del beauty e del wellness, e dall'altra Jessica Galletti , ...Da una parte, in arte Selen , ex pornostar e sexy - icona dell'era analogica, oggi influencer di successo nel settore del beauty e del wellness, e dall'altra Jessica Galletti , ...Da una parte c'è, in arte Selen, sexy - icona ed ex pornostar romagnola, ora attiva nel settore della bellezza e del benessere; dall'altra Jessica Galletti, creatrice del gelato, ...

L'ex pornostar Selen ha creato un gusto di gelato: «Artigianale e ... Ravenna e Dintorni

L'imprenditrice Jessica Galletti. amica di Luce Caponegro, ha lanciato il nuovo gusto nelle sue gelaterie di Cesenatico, Cervia e Cesena ...Una novità nata dall'amicizia tra l'ex pornostar ravennate e la creatrice del gelato: “Io e Jessica ci conosciamo da tempo e abbiamo sempre condiviso la passione per il salutismo, la naturalezza dei c ...