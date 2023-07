Lozano | il Los Angeles Galaxy ci prova | pronta l’offerta

Leggi su dailynews24

(Di martedì 18 luglio 2023) Il Lossembra intenzionato a fare sul serio per Hirving. Il messicano è finito nel mirino dei californiani e potrebbe presto andar via dal Napoli Il campionato della Major League Soccer è in costante crescita, con profitti per chiunque nell’ambiente sportivo. Il calcio statunitense punta a diventare tra i migliori al mondo L'articolo