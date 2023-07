Lozano fuori | Bernardeschi dentro? L’ex Juve si propone al Napoli | la reazione del club azzurro

(Di martedì 18 luglio 2023)giocatore dellantus, Federico, attualmente al Toronto, vuole fare ritorno in Italia e si è offerto anche al. Il calciomercato estivo è in pieno fermento, e un nuovo nome si aggiunge alla lista dei possibili trasferimenti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Federico, attualmente al Toronto, avrebbe manifestato il desiderio di lasciare il Canada e fare ritorno in Italia, offrendosi anche al. La situazione delè focalizzata attualmente sul rinnovo dei contratti di Piotr Zielinski e Hirving. Sembra che il messicano potrebbe lasciare gli azzurri, e al suo posto potrebbe subentrare proprio. Dopo l’esperienza ...

...dai singoli giocatori e dal gruppo squadra - nel senso del modo di stare insieme dentro eil ... e della solo millantata 'fuga di cervelli' (vedi, Zielinski e Mario Rui) Se aggiungiamo che ...IT - Tifosi Interdalla sede, ma nessuna contestazione contro l'arrivo di Cuadrado.19.27 - ... la Reggina conferma Filippo Inzaghi in panchina.9.27 - Napoli, idea Bernardeschi per il dopoUltimamente si parla di Hirving: a causa del contratto che scadrà nel 2024 (con conseguente ... L'esperienza al Toronto non è stata certamente entusiasmante per l'ex Juve, finitoanche dai ...

Napoli, ultimatum a Zielinski e Lozano: sì al rinnovo o fuori rosa La Gazzetta dello Sport

I Los Angeles F.C. fanno sul serio per cercare di acquistare il Chucky ed affiancarlo al connazionale Carlos Vela.Aurelio De Laurentiis ed Hirving Lozano a colloquio. E' successo sul campo di allenamento di Carciato, a bordocampo, nel primo ...