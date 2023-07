L' outfit regale di oggi | Letizia Ortiz | vestita di seta e d' azzurro fa di nuovo centro

L'di oggi: William e Kate, la sintonia è più che evidente. Anche dopo Spare Turbati o meno dalle rivelazioni di Spare , i principi di Galles hanno ripreso i loro impegni ufficiali. ...L'del giorno: Lady Amelia Windsor, very Pretty in Pink Ospite del front row della sfilata di Bora Aksu durante la fashion week a Londra, la nipote di Lady Diana ha scelto di puntare sul ...L'di oggi: Sofia di Svezia e quel velluto a coste che non ti aspetti La principessa stupisce con un abito da sera verde smeraldo griffato The Vampire's Wife. Un look simile era stato ...

L'outfit regale di oggi: Lady Amelia Windsor spicca il volo con il butterfly dress Vanity Fair Italia

La luce della seta, la vivacità dell'azzurro, la fluidità e le asimmetrie disegnano un look che unisce eleganza e freschezza estiva. La regina ha colpito nuovamente nel segno (fashion) ...Ma siamo tutte incantate dalle sua borsa! La cugina del principe Harry, sugli spalti di Wimbledon, offre un aggiornamento sulla stampa farfalla, così amata dallo stile 2000 aggiungendo accessori gioco ...