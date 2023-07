Lotta alle stragi del sabato sera | nel Lazio arriva una proposta di legge

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 luglio 2023)del, nelspunta unadi. Nel 2021 si sono verificati nella regione, secondo l’Istat, 17.486 incidenti stradali che hanno causato la morte di 288 persone e il ferimento di altre 23.048. Incidenti che salgono rispetto all’anno precedente del 31.5%, così come le vittime in aumento del 10.3% e i feriti del 29.2%. Nel 2021 il costo dell’incidentalità stradale con lesionipersone è stimato in 16 miliardi e 400 milioni di euro per l’intero territorio nazionale (277 euro pro capite) e in circa 1,8 miliardi di euro (311,2 euro pro capite) per il; la Regione incide per il 10,9% sul totale nazionale. Roma in particolare, secondo uno studio Lumsa, è una delle città più ...