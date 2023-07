(Di martedì 18 luglio 2023) Riunione del Consiglio di sicurezza per ragionare su regole comuni che arginino il rischio di uno sviluppo dell'intelligenza artificiale fuori controllo. Il Segretario generale: "Entro l'anno regole globali"

È la prima volta che l'di intelligenza artificiale. E lo fa portandosi dietro mesi di discussioni sull'Ai. Potenzialità, rischi, minacce anche dirette all'umanità intera. E tutto nasce ...... collaborano al raggiungimento degli obiettivi2030. È un mestiere dove la conoscenza si ... storia, diritto ed etica, dove ho inserito quello che ho imparato sugli argomenti di cui sinel ...... nata nel 1999 alle Nazioni Unite, al Copuos (la Commissionesull'uso pacifico dello spazio ... In questi ambiti si, per esempio, delle attività su Marte nei prossimi dieci anni, o di come ...

L'Onu discute per la prima volta di Ai. Guterres: "Non abbiamo ancora visto niente" la Repubblica

Riunione del Consiglio di sicurezza per ragionare su regole comuni che arginino il rischio di uno sviluppo dell'intelligenza artificiale fuori controllo.ROMA - La lotta alla fame è in fase di stallo, secondo gli ultimi dati diffusi dalle Nazioni Unite la scorsa settimana, si sono calcolate 122 milioni di persone in più che soffrono di malnutrizione cr ...