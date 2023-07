L’omicidio | il corpo fatto a pezzi e la sentenza choc | chi era Carol Maltesi

...colpevolezza per la commissione del delitto di tentato, ... che hanno rintracciato'uomo nel centro cittadino. Si tratta di ...(anche di calibro compatibile con i proiettili rinvenuti nel...... "era un modo per uscire da una condizione di ... approssimativa, negata alla logica ; per non parlare di quanto disse'... ieri come oggi,'ancestrale tendenza a ridurre le donne a, ......'arnese da cucina provocandole ferite in diverse parti del.stato denunciato dai carabinieri di Settimo per tentato. ...'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite sulla quale ...

L'omicidio, il corpo fatto a pezzi e la sentenza choc: chi era Carol ... ilGiornale.it