Lo show di Kendrick Lamar è innovazione pura e un viaggio nel suo mondo interiore

L'occasione Un mega concerto per il Super Bowl Halftime. Attesi Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg insieme a Mary J. Blige eLamar Sono state rilasciate alcune ore fa, le prime indiscrezioni ...L'internet ha interpretato queste parole come una stoccata aLamar. In realtà offrono la ...(tanto da spingerlo a pagare una multa di 230 mila dollari pur di portare a termine unoa ......Nyong'o e Vanessa Paradis prima di sedersi in prima fila accanto al rapper americanoLamar. Il 4 luglio è stata anche la giornata deglidi Alexis Mabille, Julien Fourniè, Alexandre ...

Lo show di Kendrick Lamar a Verona è stato innovazione pura e un viaggio nel suo mondo interiore GQ Italia

All'Arena di Verona pubblico in fibrillazione per il concerto del rapper: come i suoi album, anche i suoi show sono innovazione pura ...The only thing I can take credit for is opening the door for him because he’s done everything himself,” Dr. Dre said.