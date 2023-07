Lo scambio regala il super colpo | blitz Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilsonda il mercato, alla ricerca di elementi dare a Garcia. Pronto lo: ilè imminente Non ha fretta il. La rosa, come testimoniato dalla vittoria della scudetto, è di alto livello e si interverrà per potenziarla soltanto al termine dei vari casting attualmente in corso. In difesa, ad esempio, il club ha messo nel mirino Max Kilman per sostituire Kim Min-jae ma le richieste economiche del Wolverhampton (40 milioni) hanno fatto risalire le azioni di Ko Itakura e Konstantinos Mavropanos. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Rudi Garcia ha chiesto un elemento polivalente capace di ricoprire più posizioni in campo. I riflettori sono stati quindi puntati su Lazar Samardzic, cresciuto in maniera esponenziale durante la scorsa stagione. L’ex Lipsia ha siglato 5 gol e ...