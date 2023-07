“Lo Ior | Solidarnosc e lo zio ‘ricattabile’” | i misteri da non trascurare nel caso Orlandi

(Di martedì 18 luglio 2023) Il giornalista Fabrizio Peronaci evidenzia come, pur non avendo strettamente a che fare con il sequestro, lo zio di Emanuelapotesse essere "ricattabile"

Angelo Caloia, successore di Marcinkus alla presidenza dello, ha detto all'autore del libro che " in realtà non c'è traccia che i finanziamenti asiano passati dallo". Marcinkus, ...... quello bulgaro, la Stasi, lo, il crack del Banco Ambrosiano, la Banda della Magliana. Leggi ...ma lui era in Polonia con Papa Wojtyla per il viaggio trionfale che celebrava il movimento...Di volta in volta furono coinvolti lo Stato Vaticano, lo Stato italiano, lo, i servizi segreti di mezzo mondo,, i Lupi Grigi, Alì Agca, la Camorra, la Mafia, il Banco Ambrosiano. ...

Caso Orlandi, il giornalista-detective: "Ior e Solidarnosc dietro la ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Le rivelazioni di Peronaci sul giallo lungo quarant’anni: "Il movente economico e quello internazionale s’intrecciano. Mai una prova che fosse viva. Non esiste una pista familiare" ...Lo Ior nacque per garantire autonomia finanziaria alla Chiesa. Ma la percezione cambiò quando la banca finì coinvolta nel crac Ambrosiano. Un libro aiuta a fornire una lettura particolare agli 80 anni ...